«Госключ» дал возможность получить 430 государственных и региональных услуг

Россия переходит на электронный документооборот — это одна из главных задач национального проекта «Цифровая экономика». Органы власти перестраивают свою работу и переходят на взаимодействие в удобном и быстром цифровом формате. И сейчас граждане и бизнес могут общаться в электронном виде не только между собой, но и с государством: для этого существует «Госключ». Как это работает — в материале «Газеты.Ru».