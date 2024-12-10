В Омской области завтра потеплеет до −6 градусов

Завтра в Омской области резко потеплеет до −6 градусов. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде снега. О том, какая будет погода в Омске 11 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха составит −9…-14 градусов. Местами столбик термометра опустится до −19 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют умеренный снег. Возможны гололедица и снежные заносы. Порывы ветра не превысят 12 м/с.
Днем значительно потеплеет до −6…-11 градусов. Помимо снега, местами ожидается сильная метель. В отдельных районах порывы ветра будут в пределах 15−18 м/с.