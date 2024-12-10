Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области завтра потеплеет до −6 градусов

Местами ожидается сильная метель.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области резко потеплеет до −6 градусов. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде снега. О том, какая будет погода в Омске 11 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит −9…-14 градусов. Местами столбик термометра опустится до −19 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют умеренный снег. Возможны гололедица и снежные заносы. Порывы ветра не превысят 12 м/с.

Днем значительно потеплеет до −6…-11 градусов. Помимо снега, местами ожидается сильная метель. В отдельных районах порывы ветра будут в пределах 15−18 м/с.