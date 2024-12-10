Позвать волшебника в гости: сколько стоят Дед Мороз и Снегурочка в Крыму?

В Крыму и Севастополе вовсю кипит подготовка к главному празднику. В городах устанавливают ёлки, в парках работает почта Деда Мороза, улицы начинают переливаться гирляндами, а родители всё чаще задумываются, как создать для ребёнка новогоднюю сказку. Во сколько обойдётся приглашение домой Деда Мороза, Снегурочки и других волшебников, выяснил корреспондент ИА SevastopolMedia.
Местные аниматоры уже давно принимают заказы. Они предлагают различные развлекательные программы, костюмы и конкурсы для детей. В среднем, представление может длиться от 20 минут до 2 часов. На его стоимость повлияет не только продолжительность, но и количество ребят, которых предстоит развлекать актёрам. Кроме того, 31 декабря расценки взлетают как минимум в два раза: многие хотят порадовать своих малышей именно в канун Нового года.
Так, экспресс-поздравление, которое продлится 15−20 минут, обойдётся в 2−3 тысячи рублей. За это время ребёнок успеет рассказать стихотворение, а также получить подарок от Дедушки Мороза.
Желающим пригласить аниматоров на 30−40 минут придётся заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. В такое поздравление входит игровая программа с хороводом вокруг ёлки, танцами, фотосессией. Актёры также обеспечат музыкальное сопровождение с помощью портативной колонки.
За большое шоу продолжительностью в 2 часа придётся выложить свыше 8 тысяч рублей. Как правило, на такое представление собирается небольшая группа детей. Для них устроят фокусы, весёлые игры, танцы, конкурсы и многое другое.
На взрослые корпоративы крымчане могут заказать ростовых кукол. Цена вопроса начинается от 3,5 тысяч рублей. Актёры потанцуют с гостями, вручат подарки и даже по запросу покажут стриптиз.