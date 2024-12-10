Позвать волшебника в гости: сколько стоят Дед Мороз и Снегурочка в Крыму?

Местные аниматоры уже давно принимают заказы. Они предлагают различные развлекательные программы, костюмы и конкурсы для детей. В среднем, представление может длиться от 20 минут до 2 часов. На его стоимость повлияет не только продолжительность, но и количество ребят, которых предстоит развлекать актёрам. Кроме того, 31 декабря расценки взлетают как минимум в два раза: многие хотят порадовать своих малышей именно в канун Нового года.