Новогодние салюты отменяют на Дальнем Востоке

«Праздновать Новый год будем, но без широких гуляний. В позапрошлом году мы ввели ограничения на массовые праздники в период проведения специальной военной операции», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
И Сахалинская область — не единственная, в которой празднование Нового года пройдет без салютов и шумных гуляний. Запреты ввели, в том числе, на Камчатке. Как объяснил губернатор региона Владимир Солодов, сейчас не время для таких праздников — многие мужчины до сих пор находятся в зоне СВО:
«Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что, когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность — это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить», — заявил Владимир Солодов на одном из совещаний.
Не будет фейерверков и в Улан-Удэ. Там салютов в новогоднюю ночь тоже нет уже несколько лет.
Однако отмена салютов еще не значит, что праздник на Дальнем Востоке отменен. Города активно украшают к Новому году, а на площадях обещают концерты и развлечения для горожан.
Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске начали украшать площади и скверы к Новому году. Во Владивостоке в этом году обещают построить горки для детей на центральной площади по-новому.