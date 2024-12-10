Новогодние салюты отменяют на Дальнем Востоке

«Нам нужно соответствовать времени. И дело здесь не в том, как принимаются решения в других регионах. Дело в том, что, когда наши ребята воюют, много семей ждет своих героев, сдержанность — это тот подход, которого нам надо придерживаться. Я предлагаю салют отменить», — заявил Владимир Солодов на одном из совещаний.