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Часть Ростова на сутки останется без воды из-за коммунальной аварии

Специалисты уже работают.

В Ростове жители ряда улиц в Ворошиловском районе остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказали в ресурсоснабжающей организации АО «Ростовводоканал».

Авария произошла на водоводе на проспекте Михаила Нагибина. По информации, на месте работают сотрудники аварийной службы.

Ограничения будут действовать в домах, которых попадают в границы проспекта Михаила Нагибина, переулка Обуховского, проспекта Ленина, улицы Нансена, улицы Турмалиновской.

Не исключено, что на работы потребуются почти сутки — вернуть воду в краны ростовчан обещают к 5:00 часов среды, 11 декабря.

ЖКХ