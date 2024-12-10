Часть Ростова на сутки останется без воды из-за коммунальной аварии

В Ростове жители ряда улиц в Ворошиловском районе остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказали в ресурсоснабжающей организации АО «Ростовводоканал».
Авария произошла на водоводе на проспекте Михаила Нагибина. По информации, на месте работают сотрудники аварийной службы.
Ограничения будут действовать в домах, которых попадают в границы проспекта Михаила Нагибина, переулка Обуховского, проспекта Ленина, улицы Нансена, улицы Турмалиновской.
Не исключено, что на работы потребуются почти сутки — вернуть воду в краны ростовчан обещают к 5:00 часов среды, 11 декабря.