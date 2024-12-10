11 добровольцев отправились в зону СВО из Братска

— Думаю, что пригожусь, хочу ребятам нашим помочь. Уже живу не первый год — у меня много профессий: водитель, автослесарь, строитель — всех специальностей не перечесть, возил опасные грузы. Каждый внесёт свой вклад и тогда всё получится, — рассказал он.