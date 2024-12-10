11 добровольцев отправились в зону СВО из Братска

В Братске состоялись торжественные проводы 11 добровольцев «за ленточку». Пришли друзья, коллеги, жены, дети и родители. Хотели пожелать будущим бойцам удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, сейчас мужчины отправились на областной сборный пункт в Шелехове, там и подпишут контракт.
Одного из мужчин дома остались ждать сестра, жена, четверо детей и двое внуков.
— Думаю, что пригожусь, хочу ребятам нашим помочь. Уже живу не первый год — у меня много профессий: водитель, автослесарь, строитель — всех специальностей не перечесть, возил опасные грузы. Каждый внесёт свой вклад и тогда всё получится, — рассказал он.
Мэр Братска Александр Дубровин вручил военнослужащим фирменные шевроны и флаг города. Со словами поддержки обратилась и председатель Думы Ольга Янькова. Священник Братской епархии благословил бойцов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова открыли в Иркутске.