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11 добровольцев отправились в зону СВО из Братска

Мужчин пришли проводить друзья, коллеги и семьи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске состоялись торжественные проводы 11 добровольцев «за ленточку». Пришли друзья, коллеги, жены, дети и родители. Хотели пожелать будущим бойцам удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, сейчас мужчины отправились на областной сборный пункт в Шелехове, там и подпишут контракт.

Одного из мужчин дома остались ждать сестра, жена, четверо детей и двое внуков.

— Думаю, что пригожусь, хочу ребятам нашим помочь. Уже живу не первый год — у меня много профессий: водитель, автослесарь, строитель — всех специальностей не перечесть, возил опасные грузы. Каждый внесёт свой вклад и тогда всё получится, — рассказал он.

Мэр Братска Александр Дубровин вручил военнослужащим фирменные шевроны и флаг города. Со словами поддержки обратилась и председатель Думы Ольга Янькова. Священник Братской епархии благословил бойцов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бюст разведчика и дипломата Вячеслава Трубникова открыли в Иркутске.