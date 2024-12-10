В Беларуси 235 рецептов драников признали национальным достоянием

Также в эфире заметили, что в списке нематериального культурного наследия значатся караваи, хлеб. Есть и мясные блюда. К примеру, витебские клецки с душами, мотюковский масляный баран, одельские колбасы из гуся. Уточняется, что гастрономический туризм набирает популярность в Беларуси.