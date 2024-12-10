Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси 235 рецептов драников признали национальным достоянием

Национальным достоянием признали 235 рецептов драников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 235 рецептов драников признали национальным достоянием, сообщили в эфире телеканала СТВ.

«В Беларуси 235 рецептов драников официально признаны достоянием нации», — сказано в сообщении.

Также в эфире заметили, что в списке нематериального культурного наследия значатся караваи, хлеб. Есть и мясные блюда. К примеру, витебские клецки с душами, мотюковский масляный баран, одельские колбасы из гуся. Уточняется, что гастрономический туризм набирает популярность в Беларуси.

Ранее ЮНЕСКО признало искусство белорусской вытинанки культурным наследием.

Тем временем белорусское соломоплетение внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Также мы узнали, что изменилось в Беларуси за время пенсионной реформы 2017 — 2025 годов: пенсионный возраст, страховой стаж, справки о зарплате, способы увеличения пенсии, новшества 2024.