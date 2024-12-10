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Под Евпаторией проведут военные учения

Под Евпаторией пройдут учения военнослужащих 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 декабря, под Евпаторией планируют провести учения военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей курорта, учения военнослужащих состоятся в Заозерном.

«Могут быть слышны громкие звуки», — говорится в сообщении.

В евпаторийской администрации призвали жителей сохранять спокойствие.

Напомним, вечером 9 декабря в Севастополе прошли учения по противоподводно-диверсионной обороне в районе Северного и Южного молов флота. Сообщалось, что в городе все спокойно.

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