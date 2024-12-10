Под Евпаторией проведут военные учения

Во вторник, 10 декабря, под Евпаторией планируют провести учения военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным властей курорта, учения военнослужащих состоятся в Заозерном.
«Могут быть слышны громкие звуки», — говорится в сообщении.
В евпаторийской администрации призвали жителей сохранять спокойствие.
Напомним, вечером 9 декабря в Севастополе прошли учения по противоподводно-диверсионной обороне в районе Северного и Южного молов флота. Сообщалось, что в городе все спокойно.