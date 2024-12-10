МЧС: 320 человек были эвакуированы из общежития в Слуцке из-за пожара

Спасатели, приехавшие на место, обнаружили задымление на первом этаже. До момента приезда сотрудников МЧС, жильцы вынесли в коридор мужчину, которого передали врачам. Отмечается, что, услышав, что сработала система оповещения о пожаре, из здания эвакуировались 320 человек, из них 85 детей.