МЧС: 320 человек были эвакуированы из общежития в Слуцке из-за пожара

МЧС сообщило, что 320 человек были эвакуированы из общежития в Слуцке из-за пожара. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что система пожарной автоматики сработала в общежитии предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат», которое расположено на улице Молодежной. Говорится, что в МЧС информация поступила в понедельник, 9 декабря.
Спасатели, приехавшие на место, обнаружили задымление на первом этаже. До момента приезда сотрудников МЧС, жильцы вынесли в коридор мужчину, которого передали врачам. Отмечается, что, услышав, что сработала система оповещения о пожаре, из здания эвакуировались 320 человек, из них 85 детей.
«В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв. метра», — отметили в пресс-службе.
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