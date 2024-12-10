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Наконец-то станет теплее, но это ненадолго: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Жителей Узбекистана на этой неделе ожидает переменчивая погода.

Сейчас в Сан-Хосе: +7° 2 м/с 49% 767 мм рт. ст. +10°
Источник: Vaib.Uz

После холодных выходных температура начнет постепенно повышаться и к пятнице достигнет 12 градусов тепла. Однако расслабляться рано: уже в воскресенье страну накроет новая волна холода, и температура вновь резко снизится.

Потепление до конца недели

Согласно прогнозам синоптиков, холодная воздушная масса, которая принесла морозы в выходные, начнет отступать. В течение рабочей недели температура воздуха вернется к климатической норме.

10—13 декабря: по всей республике преимущественно без осадков, лишь на севере 13 декабря возможен небольшой дождь.

14 декабря: в большинстве регионов ожидается дождь, а на севере — осадки в виде дождя и снега. В Ферганской долине сохранится сухая погода.

Ночные и утренние часы местами будут сопровождаться туманом.

Температурные изменения

Ночью: температура повысится с 5−8 градусов мороза до 2−5 градусов тепла.

Днем: потеплеет с 0−3 градусов тепла до 9−12 градусов тепла.

На севере: ночные температуры вырастут с 8−13 градусов мороза до 2−7 градусов мороза, а дневные — с 0−5 градусов мороза до 0−5 градусов тепла.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается спокойная погода без осадков до 13 декабря. 14 декабря днем возможен дождь.

Ночные температуры повысятся с 6−8 градусов мороза до 3−5 градусов тепла.

Дневные температуры вырастут с 0−2 градусов тепла до 10−12 градусов тепла.

Также местами возможен утренний и ночной туман.

Новый холодный фронт в воскресенье

В воскресенье Узбекистан вновь окажется под влиянием холодной воздушной массы. По всей стране прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а температура резко пойдет вниз.

Жителям Узбекистана стоит наслаждаться потеплением до конца недели и быть готовыми к очередным погодным сюрпризам в выходные. Теплые вещи и зонты по-прежнему остаются обязательным элементом гардероба!