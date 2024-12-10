Наконец-то станет теплее, но это ненадолго: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

После холодных выходных температура начнет постепенно повышаться и к пятнице достигнет 12 градусов тепла. Однако расслабляться рано: уже в воскресенье страну накроет новая волна холода, и температура вновь резко снизится.
Потепление до конца недели
Согласно прогнозам синоптиков, холодная воздушная масса, которая принесла морозы в выходные, начнет отступать. В течение рабочей недели температура воздуха вернется к климатической норме.
14 декабря: в большинстве регионов ожидается дождь, а на севере — осадки в виде дождя и снега. В Ферганской долине сохранится сухая погода.
Ночные и утренние часы местами будут сопровождаться туманом.
Температурные изменения
Ночью: температура повысится с 5−8 градусов мороза до 2−5 градусов тепла.
Днем: потеплеет с 0−3 градусов тепла до 9−12 градусов тепла.
На севере: ночные температуры вырастут с 8−13 градусов мороза до 2−7 градусов мороза, а дневные — с 0−5 градусов мороза до 0−5 градусов тепла.
Погода в Ташкенте
В столице ожидается спокойная погода без осадков до 13 декабря. 14 декабря днем возможен дождь.
Ночные температуры повысятся с 6−8 градусов мороза до 3−5 градусов тепла.
Дневные температуры вырастут с 0−2 градусов тепла до 10−12 градусов тепла.
Также местами возможен утренний и ночной туман.
Новый холодный фронт в воскресенье
В воскресенье Узбекистан вновь окажется под влиянием холодной воздушной массы. По всей стране прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а температура резко пойдет вниз.
Жителям Узбекистана стоит наслаждаться потеплением до конца недели и быть готовыми к очередным погодным сюрпризам в выходные. Теплые вещи и зонты по-прежнему остаются обязательным элементом гардероба!