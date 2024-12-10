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В Татарстане мигрантам запретят работать в такси и охране

Ряд сфер откажется от труда иностранцев.

Источник: Агентство «Москва»

В Татарстане разработали проект указа, согласно которому ряду предприятий запретят нанимать иностранцев. После завершения антикоррупционной экспертизы документ будет подписан главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Ожидается, что в 2025 году количество мигрантов, задействованных в различных отраслях, сократится. Это коснется таких сфер, как такси, страхование, ветеринария, охранные агентства и другие услуги. Примечательно, что даже наличие патента не поможет.

Отмечается, что хозяйственные организации получат трехмесячный срок для выполнения требований по сокращению числа иностранных сотрудников.