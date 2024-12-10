Каток на парковке за ТЦ «Муравей» возмутил нижегородцев

Ледовый каток, который монтируют за торговым центром «Муравей», возмутил нижегородцев. Горожане уверены, что это не самое лучшее место для зимних развлечений. Своим мнением жители поделились в сообществе «Ленинский Live» ВКонтакте.
Ранее каток каждую зиму заливали на другой стороне, около кинотеатра «Россия». Однако в этом году ледовую площадку перенесли на парковку расположенного через дорогу торгового центра. При этом парковка вокруг катка продолжает функционировать, так что выхлопные газы идут на каток. Также, по словам местных жителей, здесь сильно пахнет канализацией от расположенных неподалеку очистных сооружений. И это не единственные причины, по которым нижегородцы не хотели бы ходить на этот каток.
— Там очень темно, — считает нижегородка Марина А. — И вокруг много заведений восточной кухни с посетителями. Ну разве нормальный родитель отправит туда ребёнка? А ведь это больше для ребят… Про опасность от машин и вонищу постоянную в этом месте даже говорить не буду.