Каток на парковке за ТЦ «Муравей» возмутил нижегородцев

Ранее каток каждую зиму заливали на другой стороне, около кинотеатра «Россия». Однако в этом году ледовую площадку перенесли на парковку расположенного через дорогу торгового центра. При этом парковка вокруг катка продолжает функционировать, так что выхлопные газы идут на каток. Также, по словам местных жителей, здесь сильно пахнет канализацией от расположенных неподалеку очистных сооружений. И это не единственные причины, по которым нижегородцы не хотели бы ходить на этот каток.