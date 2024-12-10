«Бумага, картон, подгузники, прокладки». Перечь существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси

Перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Беларуси, опубликованы в приложении к постановлению МАРТ. Всего указано 34 позиции. В списке оказались спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %, спиртовые настойки, ликеры. Также в перечне указаны нефть и нефтепродукты, которые получены их битуминозных пород, за исключением сырых.