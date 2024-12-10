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«Бумага, картон, подгузники, прокладки». Перечь существенно важных товаров для внутреннего рынка перечислил МАРТ Беларуси

МАРТ Беларуси определил перечень важных товаров для внутреннего рынка.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси определил перечень важных товаров для внутреннего рынка. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 43 «О перечне товаров (групп товаров)» от 18 июня 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Беларуси, опубликованы в приложении к постановлению МАРТ. Всего указано 34 позиции. В списке оказались спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %, спиртовые настойки, ликеры. Также в перечне указаны нефть и нефтепродукты, которые получены их битуминозных пород, за исключением сырых.

Согласно информации, в перечне указываются чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, краска полиграфическая, продукты и препараты химические, гигиенические прокладки и пеленки, подгузники, изделия из недрагоценных металлов, бумага, картон, ковры и ряд других товаров.

Ранее МАРТ раскрыл механизм формирования цен на такси в Минске.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало об обязательном составлении графика отпусков.

Тем временем Мингорисполком сообщил, что общественный транспорт будет работать до 05.00 в новогоднюю ночь.