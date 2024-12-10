Губернатор Воронежской области предупредил о возможном ношении масок

Об этом на совещании в облправительстве 9 декабря доложил губернатору руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.
На заседании также было сказано, что заболеваемость новой коронавирусной инфекции не имеет тенденции к увеличению. А вот, например, доля вирусов гриппа увеличилась.
— В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (41,6%), также выделены аденовирус, вирусы парагриппа, сезонный коронавирус, бокавирус, РС вирус, метапневмовирус, — сообщил Механтьев.
Министр здравоохранения Игорь Банин отметил, что за счет средств федерального бюджета в Воронежскую область поставлено более миллиона доз противогриппозных вакцин.
Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что при увеличении случаев заболеваний респираторными вирусами и гриппом перед новогодними праздниками, и особенно в период детских утренников, потребуется комплекс мер, направленных на профилактику и борьбу с эпидемиями.
— Если мы увидим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ начинает расти, давайте более активно применять меры индивидуальной защиты в учреждениях, подведомственных нам. Это включает использование масок и дезинфицирующих средств.