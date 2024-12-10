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Губернатор Воронежской области предупредил о возможном ношении масок

В Воронежской области последний месяц каждую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обращается около 10 тысяч человек. Рост заболеваемости на 15% зарегистрирован в 19 районах области и в Воронеже. Чаще всего болеют дети.

Об этом на совещании в облправительстве 9 декабря доложил губернатору руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

На заседании также было сказано, что заболеваемость новой коронавирусной инфекции не имеет тенденции к увеличению. А вот, например, доля вирусов гриппа увеличилась.

— В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (41,6%), также выделены аденовирус, вирусы парагриппа, сезонный коронавирус, бокавирус, РС вирус, метапневмовирус, — сообщил Механтьев.

Министр здравоохранения Игорь Банин отметил, что за счет средств федерального бюджета в Воронежскую область поставлено более миллиона доз противогриппозных вакцин.

Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что при увеличении случаев заболеваний респираторными вирусами и гриппом перед новогодними праздниками, и особенно в период детских утренников, потребуется комплекс мер, направленных на профилактику и борьбу с эпидемиями.

— Если мы увидим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ начинает расти, давайте более активно применять меры индивидуальной защиты в учреждениях, подведомственных нам. Это включает использование масок и дезинфицирующих средств.

здоровье