Орденами Мужества посмертно наградили пятерых бойцов из Ростовской области

Пятерых бойцов из Ростовской области, погибших при при исполнении воинского долга, удостоили орденов Мужества посмертно. Об этом сообщили в администрации Аксайского района.
Государственными наградами отметили Андрея Шелыганова и Бахриддина Хайдарова из Аксая, Евгения Золотарева из станицы Старочеркасской, Владимира Лисовского из поселка Опытного и Александра Ерошенко из поселка Темерницкого.
Ордена Мужества родственникам погибших военных передали глава районной администрации Константин Доморовский и военный комиссар района Геннадий Сурков.
— Мы всегда будет чтить память наших героев, на их примере будем воспитывать молодежь, — подчеркнул Константин Доморовский.