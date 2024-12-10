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Орденами Мужества посмертно наградили пятерых бойцов из Ростовской области

Пятерых бойцов из Ростовской области посмертно удостоили государственных наград.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых бойцов из Ростовской области, погибших при при исполнении воинского долга, удостоили орденов Мужества посмертно. Об этом сообщили в администрации Аксайского района.

Государственными наградами отметили Андрея Шелыганова и Бахриддина Хайдарова из Аксая, Евгения Золотарева из станицы Старочеркасской, Владимира Лисовского из поселка Опытного и Александра Ерошенко из поселка Темерницкого.

Ордена Мужества родственникам погибших военных передали глава районной администрации Константин Доморовский и военный комиссар района Геннадий Сурков.

— Мы всегда будет чтить память наших героев, на их примере будем воспитывать молодежь, — подчеркнул Константин Доморовский.