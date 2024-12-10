Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на эффектный вопрос белоруски о Чехове

«Я не только большая поклонница творчества Антона Павловича Чехова, но и интересуюсь его биографией. Вот что Чехов писал о нем: “Он ужасный. Мне противен он. И если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом он”. О чем это Чехов?».