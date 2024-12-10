Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на эффектный вопрос белоруски о Чехове

Во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?», показанной Первым каналом 8 декабря, команда Дениса Теплякова потерпела поражение от телезрителей со счетом 4:6.
В шестом раунде прозвучал вопрос от Елены Исаенко из Борисова. Вопрос был снят самой телезрительницей. Она сидела за столом, на котором лежали книги и стоял портрет писателя Антона Чехова.
Она спросила:
«Я не только большая поклонница творчества Антона Павловича Чехова, но и интересуюсь его биографией. Вот что Чехов писал о нем: “Он ужасный. Мне противен он. И если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом он”. О чем это Чехов?».
Телезрительница прислала видеовопрос. Фото: кадр видео Первого канала.
Ответил на вопрос знаток Иван Борозняк:
«Поскольку Антон Павлович Чехов довольно много путешествовал, то, возможно, он так говорил о климате, который вокруг него в данный момент».
Вопрос был задан о писателе Антоне Чехове. Фото: кадр видео Первого канала.
Ведущий озвучил правильный ответ:
«Он ужасный. Мне противен он. Если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, виноват в этом он. Так Антон Павлович Чехов писал о портрете кисти Иосифа Браза. Чехов этот портрет не любил. Ответ был в самом вопросе».
Елена Исаенко выиграла 150 тысяч российских рублей. А еще она получила дополнительно 200 тысяч рублей за лучший вопрос игры. Его назвали также самым эффектным.
Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о картине Ван Гога и песке.
А еще знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал вопрос белоруса из «13 сектора» лучшим за 23 года.
Кроме того, знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине.