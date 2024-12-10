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На ЕКАД пропало освещение

На ЕКАД вышло из строя электрическое освещение.

Источник: Комсомольская правда

На новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) пропало освещение. Его нет от Полевского до Челябинского тракта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Управления автодорог Свердловской области.

Свет пропал еще 6 декабря. На данный момент он так и не появился. Точная дата возобновления подачи электричества не сообщается.

— Произошли технические нарушения. Неполадки не устранены. На данный момент их источник не обнаружен, продолжают искать, — рассказали в региональном Управлении автодорог.

Ранее дорожный коллапс образовался на дорогах Екатеринбурга. В самом центре города перестал работать светофор. Пробка образовалась на перекрестке улиц Ленина и Московской. В мэрии сообщалось, что светофоры были отключены от электроэнергии.

ЖКХ