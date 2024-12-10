«Ну и вид у нее. Ночью испугаться можно!»: сибирячка заставила хейтеров заплатить за комментарии в соцсетях

«Ну у нее и вид. Ночью испугаться можно!», «Гусеница», «Судя по виду, ее в карты проиграли и не раз» — это лишь малая часть оскорблений, которые в свой адрес больше года назад получила жительница Забайкальского края Екатерина Селиванова (имя изменено — прим. Редакции). Травлю над женщиной в социальных сетях устроила ее же землячка. А причиной стали разногласия в соблюдении правил дорожного движения. Незнакомка опубликовала в социальных сетях фотографию с изображением Екатерины, а некоторые пользователи в комментариях поддержали конфликт. Сибирячке удалось наказать своих обидчиков и через суд взыскать с них 65 тысяч рублей. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Сделали фото и выложили в сеть.
— По профессии я юрист, а также активно занимаюсь общественной деятельностью. А именно — борьбой с нарушениями правил дорожного движения, — рассказывает 29-летняя Екатерина Селиванова.
В июле прошлого года, когда Екатерина направлялась в поликлинику, она обратила внимание на то, что один из водителей грубо нарушил ПДД. Мужчина заехал на пешеходную дорожку возле медицинского учреждения и, несмотря на запрещающий знак, припарковал на ней машину.
— Я сделала ему замечание и вежливо попросила убрать автомобиль, поскольку он не только мешал движению пешеходов, но и создавал для них угрозу. Он в ответ начал огрызаться, выражать недовольство. Я отошла в сторону и сфотографировала его автомобиль, чтобы зафиксировать факт нарушения и отправить снимок в ГИБДД. А он, увидев это, достал свой телефон и начал снимать меня…
Через несколько дней после случившегося Екатерину в супермаркете около дома окликнула знакомый кассир.
«Вы знаете о том, что ваше фото опубликовано в одном из городских пабликов?» — осторожно спросила она сибирячку. А получив отрицательный ответ, показала тот самый пост.
Екатерина увидела свое фото, которое было сделано в тот самый день возле поликлиники. Изображение сопровождалось текстом следующего содержания: «Данная особа ходит и фотографирует машины. Устраивает спектакли с вызовом ДПС, якобы автомобили мешают ей ходить. Хотелось предостеречь водителей. Будьте осторожны!». Пост был опубликован в одном из самых крупных пабликов города и получил большое количество просмотров и комментариев. Многие из них были оскорбительными.
— Прошлись по мне, по моей внешности. Что я некрасивая, что выгляжу как пьяная или неадекватная. Были и нецензурные выражения. Незнакомые люди писали обо мне разную грязь. Я была в шоке!
Пошла в суд.
Екатерина решила отстоять свои права и разобраться с обидчиками. Первым делом — сделала скриншоты поста, а затем обратилась к юристам.
— В моей практике опыта решения таких ситуаций не было, но коллеги подсказали план действий. Мне помогли составить исковое заявление, с которым я обратилась в суд. Все сделанные скриншоты были заверены у нотариуса. Это, к слову, очень важно сделать в первую очередь, потому что, как правило, такие комментарии не «живут» долго и их могут удалить, как и сам пост.
В суде проанализировали содержание комментариев, значения фраз и выражений, а также установили, кому именно принадлежат аккаунты, с которых писали оскорбления. Всего — 13 человек.
— Автором поста являлась жена того самого водителя. Вероятно, он рассказал ей о случившемся, а она решила отомстить мне таким способом. Разбирательства длились больше года. С некоторыми комментаторами мы виделись на заседаниях. Конечно же, многие были в шоке, что дело дошло до суда. Кто-то выставлял себя жертвой, кто-то искренне извинился. Интересный момент: один из комментаторов отрицал свою причастность к травле, поскольку он является предпринимателем, а доступ к его личной странице есть у нескольких его сотрудников. Установить кто именно из них оставлял оскорбления было невозможно. Но за случившееся пришлось отвечать именно ему.
В результате суд принял решение взыскать с каждого из ответчиков компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей в пользу Екатерины. Всего — 65 тысяч.
— Решением суда я довольна. И рекомендую всем, кто когда-нибудь окажется в похожей ситуации, не бояться, не стесняться, а отстаивать свои нарушенные права. Абсолютно уверена, что все эти люди сделали вывод после случившегося и больше не будут так просто кидаться словами и оскорблениями в сети.