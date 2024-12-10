«Ну и вид у нее. Ночью испугаться можно!»: сибирячка заставила хейтеров заплатить за комментарии в соцсетях

— Автором поста являлась жена того самого водителя. Вероятно, он рассказал ей о случившемся, а она решила отомстить мне таким способом. Разбирательства длились больше года. С некоторыми комментаторами мы виделись на заседаниях. Конечно же, многие были в шоке, что дело дошло до суда. Кто-то выставлял себя жертвой, кто-то искренне извинился. Интересный момент: один из комментаторов отрицал свою причастность к травле, поскольку он является предпринимателем, а доступ к его личной странице есть у нескольких его сотрудников. Установить кто именно из них оставлял оскорбления было невозможно. Но за случившееся пришлось отвечать именно ему.