Сильный снегопад в Пермском крае ожидается 11 декабря

В среду, 11 декабря, снегопады в Пермском крае усилятся, более интенсивными осадки будут утром и вечером. Снег продолжится и в ночь на четверг. В итоге к утру высота снежного покрова в Перми увеличится на 5−7 сантиметров, в других частях края превысит 10 см. При этом снегопад будет сопровождаться усилением ветра, порывы могут достигать 12−14 метров в секунду.