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Сильный снегопад в Пермском крае ожидается 11 декабря

Снегопад будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12−14 метров в секунду.

Сейчас в Сан-Хосе: +9° 3 м/с 40% 767 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Этой ночью на территории Пермского края прошли снегопады. Максимальное значение высоты снежного покрова отмечается в Губахе — 55 см, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, днем во вторник на большей части Прикамья осадков не ожидается. Новые снегопады начнутся ночью в северных районах края и утром доберутся до Перми. Температура воздуха сохранится на уровне −3…-8 градусов. И лишь в ночь на четверг потеплеет до −1…-3.

В среду, 11 декабря, снегопады в Пермском крае усилятся, более интенсивными осадки будут утром и вечером. Снег продолжится и в ночь на четверг. В итоге к утру высота снежного покрова в Перми увеличится на 5−7 сантиметров, в других частях края превысит 10 см. При этом снегопад будет сопровождаться усилением ветра, порывы могут достигать 12−14 метров в секунду.