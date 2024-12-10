Водитель китайской иномарки разбился насмерть в аварии с грузовиком на дороге Бураево-Старобалтачево

Вчера поздно вечером, 9 декабря, в Бураевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказал пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Происшествие случилось на 15 километре дороги Бураево-Старобалтачево недалеко от деревни Старотазларово. Согласно предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем Geely Atlas выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком JAC.
В результате инцидента водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, он скончался на месте ЧП.
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