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Водитель китайской иномарки разбился насмерть в аварии с грузовиком на дороге Бураево-Старобалтачево

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель Geely Atlas.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 9 декабря, в Бураевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказал пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Происшествие случилось на 15 километре дороги Бураево-Старобалтачево недалеко от деревни Старотазларово. Согласно предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем Geely Atlas выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком JAC.

В результате инцидента водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, он скончался на месте ЧП.

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