Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в уборке улиц Казани от снега задействовали 203 единицы техники

За минувшие сутки в городе выпало 9 мм осадков — высота снежного покрова составила 10 см.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ночью улицы Казани от снега очищали 203 единицы спецтехники, включая 102 КДМ и 59 тракторных щеток. Для предотвращения образования наледи дорожные рабочие использовали 516 тонн песко-соляной смеси и 392 тонны реагента. На снегоплавильные пункты и места временного скандирования вывезли 340 тонн снега.

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, усиленные работы стартовали еще 9 декабря днем — после получения сообщения от Гидрометцентра РТ о возможных ночью осадках. На дороги вышли 182 единицы спецтехники (62 КДМ, 45 тракторных щеток и 29 машин малой механизации для очистки тротуаров) и 415 рабочих. Особое внимание уделили магистралям, развязкам, путепроводам и маршрутам общественного транспорта. Было израсходовано 670 тонн противогололедных материалов: 409 тонн песко-соляной смеси и 262 тонны реагента.

«К вечеру начался активный снегопад. Всего за ночь выпало 9 мм осадков в воде, а в снеге — примерно 10 см. Всю ночь работали, разметали плужно-щеточными механизмами. Утром работы продолжились, начался вывоз снега. Сегодня ночью также ожидается выпадение осадков, работаем в усиленном режиме», — сказал Игорь Саляхутдинов корреспонденту портала мэрии KZN.RU.

Сегодня на очистку улиц Казани выйдут 327 единиц спецтехники и 471 рабочий. Они продолжат очищать дороги второй и третьей категории, тротуары, вывозить снег с улично-дорожной сети.

Казанцев просят ответственно парковаться во время снегопадов — оставленные вдоль дорог машины мешают качественной работе техники ночью.

Басира Агазаде.

ЖКХ