Ночью в уборке улиц Казани от снега задействовали 203 единицы техники

Ночью улицы Казани от снега очищали 203 единицы спецтехники, включая 102 КДМ и 59 тракторных щеток. Для предотвращения образования наледи дорожные рабочие использовали 516 тонн песко-соляной смеси и 392 тонны реагента. На снегоплавильные пункты и места временного скандирования вывезли 340 тонн снега.
Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, усиленные работы стартовали еще 9 декабря днем — после получения сообщения от Гидрометцентра РТ о возможных ночью осадках. На дороги вышли 182 единицы спецтехники (62 КДМ, 45 тракторных щеток и 29 машин малой механизации для очистки тротуаров) и 415 рабочих. Особое внимание уделили магистралям, развязкам, путепроводам и маршрутам общественного транспорта. Было израсходовано 670 тонн противогололедных материалов: 409 тонн песко-соляной смеси и 262 тонны реагента.
«К вечеру начался активный снегопад. Всего за ночь выпало 9 мм осадков в воде, а в снеге — примерно 10 см. Всю ночь работали, разметали плужно-щеточными механизмами. Утром работы продолжились, начался вывоз снега. Сегодня ночью также ожидается выпадение осадков, работаем в усиленном режиме», — сказал Игорь Саляхутдинов корреспонденту портала мэрии KZN.RU.
Сегодня на очистку улиц Казани выйдут 327 единиц спецтехники и 471 рабочий. Они продолжат очищать дороги второй и третьей категории, тротуары, вывозить снег с улично-дорожной сети.
Казанцев просят ответственно парковаться во время снегопадов — оставленные вдоль дорог машины мешают качественной работе техники ночью.
Басира Агазаде.