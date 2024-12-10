Ночью в уборке улиц Казани от снега задействовали 203 единицы техники

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, усиленные работы стартовали еще 9 декабря днем — после получения сообщения от Гидрометцентра РТ о возможных ночью осадках. На дороги вышли 182 единицы спецтехники (62 КДМ, 45 тракторных щеток и 29 машин малой механизации для очистки тротуаров) и 415 рабочих. Особое внимание уделили магистралям, развязкам, путепроводам и маршрутам общественного транспорта. Было израсходовано 670 тонн противогололедных материалов: 409 тонн песко-соляной смеси и 262 тонны реагента.