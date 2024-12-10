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В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На последней отчетной неделе на полуострове применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в Республике Крым в 18 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 27 групп, в 8 школах закрыты 14 классов. В Севастополе в 10 школах закрыты 17 классов, в 15 дошкольных образовательных учреждениях — 24 группы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.

«По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ситуация находится на контроле профильного ведомства.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.

Неделей ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора информировала, что более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за последние семь дней.

Две недели назад говорилось, что в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.

образование