«Разбудил сон о страшном пожаре»: мужчина в одиночку спас семью из полыхающего дома в Чите

— Вход во двор у них располагался с другой стороны. Но оббегать всю улицу было слишком долго. Я заметил закрытую калитку, путь к которой давно зарос, и с разбега выломал ее. Горели гараж, крыша, обшивка. Входная дверь была открыта, а в проеме в одних трусах и пуховике стоял подросток. Он боялся выйти из-за того, что сверху капал расплавленный пластик. Пришлось босого его вытянуть на улицу. В коридоре схватил первую попавшуюся куртку и дал ему, чтобы тот укутал ноги, а сам вошел в дом.