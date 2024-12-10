«Разбудил сон о страшном пожаре»: мужчина в одиночку спас семью из полыхающего дома в Чите

43-летний Максим Романов из Читы — сын пожарного. В родном селе, еще будучи подростком, он не раз выезжал вместе с отцом на экстренные вызовы: помогал тушить огонь, спасать скот, эвакуировать автомобили. Однако сам мужчина выбрал профессию сантехника, а потому и подумать не мог, что от него будет зависеть человеческая жизнь.
Все наставления отца сибиряку пришлось вспомнить 7 декабря. В тот день он ночевал с супругой на даче в садоводстве «Геодезист», что в микрорайоне Каштак. Проснувшись раньше обычного, Максим вышел на улицу, чтобы наколоть дрова.
«В ОКНЕ ПОШЕВЕЛИЛИСЬ ШТОРЫ».
— Обычно в выходные сплю до обеда, но в этот раз увидел нехороший сон. Снился полыхающий лес, — поделился герой подробностями с корреспондентом КП-Иркутск — Уснуть больше не мог, поэтому решил поработать во дворе. Успел разрубить три полешки, как услышал глухой хлопок. Побежал в сторону соседского дома, посмотреть, что случилось. Вижу — начался пожар. Пламя уже перекинулось на второй этаж. Ринулся будить жену, чтобы та вызвала спасателей, а сам вернулся.
Отец Максима много лет проработал в пожарной службе. Фото: личный архив.
Мужчина попытался докричаться до хозяев коттеджа через высокий забор. В один момент Максим заметил, как в окне пошевелись шторы. Стало понятно — внутри находятся люди.
— Вход во двор у них располагался с другой стороны. Но оббегать всю улицу было слишком долго. Я заметил закрытую калитку, путь к которой давно зарос, и с разбега выломал ее. Горели гараж, крыша, обшивка. Входная дверь была открыта, а в проеме в одних трусах и пуховике стоял подросток. Он боялся выйти из-за того, что сверху капал расплавленный пластик. Пришлось босого его вытянуть на улицу. В коридоре схватил первую попавшуюся куртку и дал ему, чтобы тот укутал ноги, а сам вошел в дом.
НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗАХОДИЛ ЗА ЩЕНКАМИ И КОТЯТАМИ.
На крики Максима отозвалась хозяйка. Женщина недавно проснулась, а потому тоже была в одной сорочке. В панике она пыталась спасти документы, ценные вещи, но мужчина буквально вытолкнул ее из дома:
— Это все наживное, а жизнь вам никто не вернет!
Следом выбежал еще один школьник. Оказалось, что супруги воспитывают двоих 14-летних братьев-близнецов. Так как внутри все было в дыму Максим пошел на звук льющейся воды. В этот момент глава семьи в ванной набирал ведра, чтобы тушить пламя.
— Он вернулся с ночной смены в 8 утра, лег спать, а спустя два часа начался пожар. Спросонья он не осознавал, насколько все серьезно. Лишь, когда я объяснил, что огонь уже повсюду, мужик согласился выйти на улицу.
Когда все были в безопасности, женщина попросила соседа спасти животных. Пара занималась разведением породистых щенков и котят. Питомцы находились в клетках и не смогли бы выбраться самостоятельно.
— Я зашел туда еще несколько раз, — вспоминает сибиряк. — Собирал этих малявок в клетки, выносил наружу. Но за всеми вернуться не успел, огонь подошел вплотную.
От сгоревшего дома остался лишь каркас. Фото: ГУ МЧС России по Забайкалью. «ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СПАС ВСЕХ».
Вскоре по адресу прибыли спасатели и медики. Однако от каркасного дома мало что осталось. Сгорела и иномарка, оставленная на ночь в гараже. Максима вместе с погорельцами госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. Там мужчина провел меньше суток.
— Мне работать надо, лежать некогда, — объяснил врачам Максим.
Пациенту проставили капельницы и выписали лекарства. Сейчас мужчину мучают кашель и сны, которые напоминают о случившемся.
— Сплю плохо, но скоро это пройдет. До сих пор жаль, что не смог спасти всех животных. Но повторяю себе: я сделал все, что смог!
Максим и Марина вместе почти 16 лет. Фото: личный архив.
Тем временем жена и дети не скрывают чувства гордости за мужа и отца.
— Я бы сама бросилась на помощь, будь возможность, — признается 40-летняя Марина Романова. — Супругу говорю: «ты мой герой!». Все друзья и родственники знают — если обратиться к Максиму за помощью, он никогда не откажет. Наши сыновья 12-ти и 14-ти лет от поступка Максима тоже в восторге. Обещали всем в школе рассказать, что их папа спас людей.
Тем временем, на месте пепелища продолжают работать дознаватели МЧС, чтобы выяснить причину произошедшего. Пострадавшие остались без единственного жилья и автомобиля. Одеждой и деньгами их поддерживают односельчане. Временно семье пришлось поселиться у родственников.