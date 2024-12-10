Минчанин получил крупный штраф за кражу лифтового оборудования. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района.
Сообщается, что 61-летний житель Минска поднялся на девятый этаж своего дома, расположенного на улице Бакинской, где заметил лежавший привод дверей кабины лифта. Его стоимость составляла 2820 рублей.
Убедившись в том, что рядом никого нет, фигурант забрал оборудование к себе в квартиру, где его разобрал. После этого мужчина часть деталей сдал в пункт приема вторсырья, как лом. Что касается основания привода, то его он отнес назад. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Сказано, что через некоторое время минчанин вернулся за основанием привода. Его он планировал сдать в ломбард. Однако, спускаясь по лестнице, на четвертом этаже мужчина встретил лифтера, потребовавшего вернуть оборудование обратно.
«Испугавшись ответственности, минчанин выкупил из пункта приема вторсырья им сданные ранее детали», — говорится в сообщении.
Это не спасло жителя Минска от ответственности, так как коммунальщики заявили о краже в милицию. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич отметил, что суд признал минчанина виновным в тайном похищении имущества (краже) по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса. Ему было назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 базовых величин, или 1200 рублей по состоянию на 10 декабря 2024 года.