Минчанин получил крупный штраф за кражу лифтового оборудования

Убедившись в том, что рядом никого нет, фигурант забрал оборудование к себе в квартиру, где его разобрал. После этого мужчина часть деталей сдал в пункт приема вторсырья, как лом. Что касается основания привода, то его он отнес назад. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.