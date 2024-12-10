Сложно, дорого и однообразно: пять мифов о здоровом питании

Совсем не обязательно. Здоровый рацион должен включать разнообразные продукты, которые могут быть вполне бюджетными. Например, не нужно покупать красную рыбу, чтобы добавить в рацион жирных кислот. Можно выбрать скумбрию — она содержит много омега 3. Покупайте сезонные овощи и фрукты — они вкуснее и дешевле. Кроме того, планирование меню тоже помогает экономить, так как вы выбрасываете меньше продуктов и избегаете спонтанных покупок.