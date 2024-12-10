Сложно, дорого и однообразно: пять мифов о здоровом питании

С понятием «здоровое питание» связано множество заблуждений. Некоторые считают, что правильный рацион предполагает отказ от всего вкусного или переход к вегетарианству. На самом деле все не так. Специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики развеяли наиболее популярные мифы о здоровом питании.
Миф 1. Здоровое питание — это однообразно.
Одно из главных правил ЗОЖ — рацион должен быть разнообразным. Не забывайте, что помимо красного мяса есть еще птица и субпродукты (печень, почки, язык). Хотя бы два раза в неделю в меню должна быть рыба и морепродукты: они являются источником белка, цинка, полиненасыщенных жирных кислот. Важен также растительный белок: чечевица, маш, горох. И, конечно, овощи, фрукты, зелень должны быть на столе ежедневно.
Миф 2. Здоровое питание — это сложно.
Любая система питания может быть простой и понятной при правильной организации процесса. Попробуйте продумать меню на неделю и заполните холодильник продуктами. Тогда останется только приготовить то, что запланировали. Учтите: большая часть калорий должна попадать на первую половину дня, то есть на завтрак и обед.
Миф 3. Здоровое питание — это невкусно.
Это так при условии, что вы будете есть нелюбимые блюда и продукты. Важно учитывать собственные пищевые предпочтения. После еды тело должно радоваться. Но что делать, если хочется только жареной картошки? Ищите компромиссный вариант. Подумайте, какие более полезные овощи вам нравятся. Например, запеченный баклажан с травами и оливковым маслом может быть очень вкусным.
Миф 4. Здоровое питание — это долго.
Быстрее всего купить готовый салат в кулинарии или сварить пельмени. Но если сравнивать самостоятельное приготовление обычной еды и правильной, то тут часто выигрывает последняя. Согласитесь, сделать оливье дольше, чем зеленый салат.
Миф 5. Здоровое питание — это дорого.
Совсем не обязательно. Здоровый рацион должен включать разнообразные продукты, которые могут быть вполне бюджетными. Например, не нужно покупать красную рыбу, чтобы добавить в рацион жирных кислот. Можно выбрать скумбрию — она содержит много омега 3. Покупайте сезонные овощи и фрукты — они вкуснее и дешевле. Кроме того, планирование меню тоже помогает экономить, так как вы выбрасываете меньше продуктов и избегаете спонтанных покупок.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».