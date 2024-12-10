Воронежцы по выбору новогодних подарков могут обратиться на горячую линию

Горячую линию по вопросам выбора новогодних подарков, а также качеству и безопасности детских товаров запустили в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 9 декабря.
Получить консультацию по качеству и безопасности обуви, детской одежды, новогодних товаров, игрушек и детского питания может любой желающий, позвонив по бесплатному номеру телефона: 8−800−201−05−97. Горячая линия работает с 10 до 17 часов. Перерыв — с 13 до 13.45.
В районах области звонить нужно по телефонам:
— Отдел в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8−47372−2−17−68;
— Отдел в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8−47396−2−72−12 и 8−47396−2−76−16;
— Отдел в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8−47362−2−48−93;
— Отдел в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8−47341−5−52−40 и 8−47341−5−41−51;
— Отдел в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8−47391−4−56−46 и 8−47375−4−15−24;
— Отдел в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8−47363−2−18−15;
— Отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8−47354−6−38−22;
— Отдел в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8−47346−2−08−29.