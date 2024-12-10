Воронежцы по выбору новогодних подарков могут обратиться на горячую линию

Получить консультацию по качеству и безопасности обуви, детской одежды, новогодних товаров, игрушек и детского питания может любой желающий, позвонив по бесплатному номеру телефона: 8−800−201−05−97. Горячая линия работает с 10 до 17 часов. Перерыв — с 13 до 13.45.