Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Сан-Хосе
+9°
99.38
Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Главные новости
Сирия
СВО
Протесты в Грузии
Мнения
Главные новости
Сирия
СВО
Протесты в Грузии
Мнения
Ещё
10:16 (мск)
АиФ Воронеж
Общество
Как сохранить мандарины свежими до Нового года? Инфографика
Как сохранить мандарины свежими до Нового года?
Источник:
АиФ/ Виктория Молоткова
<script src="https://static.pulse.mail.ru/cached/pulse-lenta.3b1c9d09a0b1c053b73d.js" async></script> <div class="rb-pulse"> <div class="rb-pulse__lenta pulse-lenta-root"></div> </div> <script> (function(window) { function callback () { var currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM; (new Pulse.Lenta('mediaproject_lenta_news', null, { lazy: 0, maxColumns: 4, partnerId: currentPageUTM, hasHeader: false, showCardSkeletons: true, slotsMultiRequestLimit: 8, disableAdmanLogger: true, prefetchSlots: false, layout: 'categories', categoriesTitle: 'Актуальное' })).render('.pulse-lenta-root'); } window.Pulse && callback() || (window.pulseAsyncInit = callback); })(this); </script>