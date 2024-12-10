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Главный следователь Красноярского края и Хакасии стал генерал-лейтенантом

Руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия присвоили высшие специальные звания.

Источник: Следственный комитет РФ

Указом президента Владимира Путина от 9 декабря 2024 года руководителю Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта юстиции.

Кроме того, его первый заместитель Дмитрий Вастьянов и заместитель Александр Зюбанов стали генерал-майорами.

— С глубоким уважением коллектив Главного следственного управления поздравляет руководство с присвоением высших специальных званий! Желаем дальнейших профессиональных успехов в деле служения закону и Отечеству, — добавила пресс-служба регионального СК.

Алексей Леонидович Еремин родился в 1980 году. Свой профессиональный путь он начал в 2002 году с должности следователя прокуратуры города Ревды Свердловской области, продвигался по службе. А в 2011 году, после образования Следственного комитета, перешел на службу в новое ведомство.

Еремин награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, а также «За усердие в службе».

СК