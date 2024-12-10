Главный следователь Красноярского края и Хакасии стал генерал-лейтенантом

Алексей Леонидович Еремин родился в 1980 году. Свой профессиональный путь он начал в 2002 году с должности следователя прокуратуры города Ревды Свердловской области, продвигался по службе. А в 2011 году, после образования Следственного комитета, перешел на службу в новое ведомство.