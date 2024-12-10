Трассу М-7 между Нижним Новгородом и Дзержинском перекроют в ночь на 11 декабря

На участке пройдут работы по монтажу пролётных строений надземных переходов. Согласно информации, ограничения будут действовать по следующему расписанию:
10 декабря с 22:00 до 22:40 и с 23:00 до 00:00 на 380−381 км (остановка «Лесная») — полное перекрытие движения;
11 декабря с 2:00 до 3:00 на 386-м км (у поворота на Дзержинск) — полное перекрытие движения.
Напомним также, что в период с 15 по 25 декабря ежедневно с 2:00 до 4:00 будет полностью перекрываться автодорога Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Это связано с монтажом балок пролётных строений путепровода между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском районе.