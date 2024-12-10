Специалисты Охотнадзора получили разрешение на отлов двух конфликтных тигров в Приморье

Напоминаем основные правила поведения при встрече с тигром. Самое главное — не паниковать и не пытаться убежать, ведь это может спровоцировать хищника. Важно не поворачиваться к животному спиной, постараться выглядеть крупнее, расправив одежду или подняв руки. Говорить нужно уверенно, громким голосом, чтобы отпугнуть тигра, избегая агрессивных звуков. Отходить медленно, делая шаги назад и не поворачиваясь спиной.