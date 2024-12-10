Специалисты Охотнадзора получили разрешение на отлов двух конфликтных тигров в Приморье

Специалисты регионального Охотнадзора ведут поиски двух амурских тигров в Хасанском муниципальном округе. Хищники зачастили появляться в селах Барабаш и Андреевка, пугая местных жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
О первом тигре в селе Барабаш стало известно 3 декабря. Местные жители обнаружили следы хищника. Охотнадзор подтвердил присутствие взрослого самца тигра. Вскоре были зафиксированы нападения на собак. Не исключено, что зверь нездоров.
Жители села Андреевка тоже застали неожиданных гостей. Здесь хищник фиксировался на улицах села и приусадебных участках. Охотнадзором совместно с ФГБУ «Земля леопарда» получено официальное разрешение на отлов и изъятие двух особей в данном районе.
Сельчанам рекомендуется воздержаться от выхода на окраины села в одиночку, а детям после наступления темноты не выходить из дома. Также гражданам следует держать домашних животных под постоянным присмотром.
Можно ругаться: правила поведения при встрече с тигром озвучили приморские эксперты.
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Напоминаем основные правила поведения при встрече с тигром. Самое главное — не паниковать и не пытаться убежать, ведь это может спровоцировать хищника. Важно не поворачиваться к животному спиной, постараться выглядеть крупнее, расправив одежду или подняв руки. Говорить нужно уверенно, громким голосом, чтобы отпугнуть тигра, избегая агрессивных звуков. Отходить медленно, делая шаги назад и не поворачиваясь спиной.
Эксперты продолжают работать над обеспечением безопасности и предотвращением дальнейших конфликтов.