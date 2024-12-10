В красноярских Черёмушках построят новое здание для детской школы искусств № 9

Приступить к работам планируется в следующем году, сообщили в мэрии.
Двухэтажное здание, где 60 лет базировалось учреждение, было построено в 1960 году. В апреле 2024-го школу пришлось закрыть на капремонт. При проведении работ зафиксировали появление новых трещин и крена полов. После детального обследования строительных конструкций здание признали аварийным — фундаменты и несущие конструкции имеют повреждения и деформации, свидетельствующие об исчерпании несущей способности.
На заседании комиссии по ЧС была признана угроза возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. Департаменту градостроительства поручено выполнить мероприятия по сносу аварийного здания школы.
Как добавили в мэрии, музыкальное образование в учреждении на Квартальной получало 230 детей. Они учились игре на фортепиано, домре, балалайке, гитаре, флейте и скрипке. Здесь же находилось фольклорное отделение, сводный хор и народное творчество. После закрытия детей распределили в другие места — часть перешла заниматься в среднюю общеобразовательную школу № 65 на Аральской, 1, также занятия проводят в детской музыкальной школе № 2 на Коломенской, 27, и на других площадях школы искусств № 9 — в двух учреждениях по улице Шевченко, 13 и 32.