Искусственный интеллект поможет раннему выявлению лесных пожаров в Казахстане

«Специализированные оптические датчики и алгоритмы анализа данных автоматически выявляют возгорания на ранних стадиях, даже на больших расстояниях в различных условиях, включая горы и степи. В систему интегрирован искусственный интеллект, который фиксирует данные и мгновенно отправляет их в центр обработки информации. На участках, где система внедрена, установлены видеокамеры, антенны для передачи данных, а также система обработки данных и электропитания», — сообщил вице-министр экологии Курмалаев.