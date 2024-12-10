Искусственный интеллект поможет раннему выявлению лесных пожаров в Казахстане

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. В Казахстане внедряется автоматизированная система раннего обнаружения лесных пожаров. Об этом заявили в Минэкологии.
Она уже реализована в природном резервате «Ертіс Орманы» и в национальном парке «Кокшетау». Аналогичные системы внедрены в региональном парке «Медеу», Национальном парке «Бурабай», лесных учреждениях Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.
«Специализированные оптические датчики и алгоритмы анализа данных автоматически выявляют возгорания на ранних стадиях, даже на больших расстояниях в различных условиях, включая горы и степи. В систему интегрирован искусственный интеллект, который фиксирует данные и мгновенно отправляет их в центр обработки информации. На участках, где система внедрена, установлены видеокамеры, антенны для передачи данных, а также система обработки данных и электропитания», — сообщил вице-министр экологии Курмалаев.
Ведомство определило приоритетные лесные хозяйств с высоким риском горимости, в которых планируется поэтапное масштабирование системы с подключением к командному центру МЧС.
Также автоматизированы контрольно-пропускные пункты на территории государственных национальных природных парков Иле-Алатау, Чарын, Сайрам-Угам, Баянауыл и Кольсайские озера.
В целом, в ближайшие пять лет в сфере экологии будут внедрены современные цифровые решения, среди которых компьютерное зрение, аналитика больших данных, спутниковые технологии, а также экосистема интернета вещей.
«Уже сегодня данные технологии используются в таких направлениях, как мониторинг выбросов загрязняющих веществ, раннее обнаружение лесных пожаров, космический мониторинг стихийных свалок, вырубки лесов и других проектов», — отметил Нурлан Курмалаев.
Также в 2024 году оцифровано 29 государственных услуг. Была проведена работа по полной автоматизации государственной услуги выдача лесорубочного билета. За 11 месяцев текущего года оказано 34 353 услуги, 96% из них оказано в электронном виде.