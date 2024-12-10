В Беларуси изменили правила выдачи разрешений станциям техосмотра

Самое важное изменение касается сроков выдачи разрешений станциям гостехосмотра. Сейчас их выдают на пять лет. А через четыре месяца, когда изменения вступят в силу, этот срок будет составлять только два года.
Кроме того, до сих пор решение о выдаче, внесении изменений и аннулировании разрешений на осуществление гостехосмотра принималось специальной комиссией, куда могли включаться представители разных организаций.
А в БелНИИТ «Транстехника» утверждали состав этой комиссии и оформляли ее решения своими приказами. Теперь это предприятие будет заниматься разрешениями самостоятельно, без создания какой-либо межведомственной комиссии.
В октябре Минтранс также подкорректировал требования к помещениям, оборудованию и персоналу станций гостехосмотра.