Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси изменили правила выдачи разрешений станциям техосмотра

Разрешения на работу станций гостехосмотра теперь будет выдавать РУП БелНИИТ «Транстехника». Изменился также срок действия таких разрешений. Это предусмотрено постановлением Совмина, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Самое важное изменение касается сроков выдачи разрешений станциям гостехосмотра. Сейчас их выдают на пять лет. А через четыре месяца, когда изменения вступят в силу, этот срок будет составлять только два года.

Кроме того, до сих пор решение о выдаче, внесении изменений и аннулировании разрешений на осуществление гостехосмотра принималось специальной комиссией, куда могли включаться представители разных организаций.

А в БелНИИТ «Транстехника» утверждали состав этой комиссии и оформляли ее решения своими приказами. Теперь это предприятие будет заниматься разрешениями самостоятельно, без создания какой-либо межведомственной комиссии.

В октябре Минтранс также подкорректировал требования к помещениям, оборудованию и персоналу станций гостехосмотра.