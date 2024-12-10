В Красноярском крае поймали водителя с поддельными правами

В Курагинском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ленд Ровер». За рулем находился 63-летний житель Минусинска. Во время проверки документов оказалось, что водительское удостоверение с данным регистрационным номером принадлежит другому человеку.
По словам мужчины, в 2019 году его лишили прав за нетрезвое вождение. После окончания срока он не смог пройти проверку знаний ПДД в Госавтоинспекции, поэтому решил купить «новое» водительское удостоверение с помощью Интернета. За подделку он заплатил 50 000 рублей. Экспертиза подтвердила, что документ является подложным.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Кроме того, составлены административные материалы за управление машиной без прав, а также неуплату административного штрафа в установленный срок, сообщает МВД по краю.