В Красноярском крае поймали водителя с поддельными правами

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Кроме того, составлены административные материалы за управление машиной без прав, а также неуплату административного штрафа в установленный срок, сообщает МВД по краю.