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В Красноярском крае поймали водителя с поддельными правами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: НИА Красноярск

В Курагинском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ленд Ровер». За рулем находился 63-летний житель Минусинска. Во время проверки документов оказалось, что водительское удостоверение с данным регистрационным номером принадлежит другому человеку.

По словам мужчины, в 2019 году его лишили прав за нетрезвое вождение. После окончания срока он не смог пройти проверку знаний ПДД в Госавтоинспекции, поэтому решил купить «новое» водительское удостоверение с помощью Интернета. За подделку он заплатил 50 000 рублей. Экспертиза подтвердила, что документ является подложным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Кроме того, составлены административные материалы за управление машиной без прав, а также неуплату административного штрафа в установленный срок, сообщает МВД по краю.

ГИБДД