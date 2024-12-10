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Под Новосибирском женщина насмерть замерзла на даче

Полицейские обратились к спасателям, чтобы вывезти тело женщины из дачного дома.

Источник: Соцсети

Женщина насмерть замерзла на даче под Новосибирском. Спасатели эвакуировали тело погибшей. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Инцидент произошел 8 декабря на территории СНТ «Дубрава» под Новосибирском. Как сообщили в службе, полицейские обратились за помощью, чтобы вывезти труп 46-летней женщины.

Отмечается, что тело женщины находилось в дачном доме, а доступ к нему был ограничен из-за большого количества снега. На снегоходе с санями «волокушами» спасатели доставили труп к дороге, где передали сотрудникам полиции.

несчастный случай