Центральный университет и Институт AIRI создали совместную лабораторию ИИ и анализа данных

«После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее. После выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания. Позиция Центрального университета в этом плане очень верная, на мой взгляд — начиная от осознанного выбора своей профессии и заканчивая стажировками в компаниях-партнерах», — отметил Горбань, чьи слова приводит пресс-служба Центрального университета.