Центральный университет и Институт AIRI создали совместную лабораторию ИИ и анализа данных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Центральный университет и Институт AIRI создали совместную лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования. Работа лаборатории будет направлена на фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес, сообщили в Центральном университете.
«Созданная в сотрудничестве с Институтом AIRI лаборатория не только открывает доступ к передовым разработкам в сфере искусственного интеллекта, но и культивирует междисциплинарный подход, воспитывая универсальных ученых, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и решать сложные задачи. Это значительный шаг к развитию отечественного ИТ-сообщества и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране», — заявил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.
Как отмечается в сообщении, новую лаборатории возглавит ученый мирового уровня, профессор Александр Горбань, занимающий также должность ведущего научного сотрудника AIRI. Он является одним из ведущих российских и мировых специалистов в области теории динамических систем, математической химии и физики, который недавно принял решение вернуться в Россию и возглавить работу лаборатории Центрального университета и Института AIRI.
«После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее. После выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания. Позиция Центрального университета в этом плане очень верная, на мой взгляд — начиная от осознанного выбора своей профессии и заканчивая стажировками в компаниях-партнерах», — отметил Горбань, чьи слова приводит пресс-служба Центрального университета.
Лаборатория сфокусируется на фундаментальных исследованиях в области искусственного интеллекта для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес. Еще одной из ключевых задач лаборатории станет воспитание плеяды ученых нового поколения. Создание совместной лаборатории должно существенно ускорить прогресс в области искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, интеллектуальной обработки данных и математического моделирования благодаря междисциплинарному взаимодействию и синтезу знаний.