Андрея Назарова предложили на на должность премьер-министра Башкирии

Сегодня, 10 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой предложил Андрея Назарова на пост премьер-министра Башкирии.
— Сегодня я направил на имя Константина Борисовича Толкачева (спикер парламента Башкирии — Прим. ред.) письмо согласования назначения Назарова Андрея Геннадьевича премьер-министром правительства республики. На мой взгляд, правительство в прошедший период работы вполне справилось со своими задачами, поэтому, Константин Борисович, я прошу рассмотреть и установить график, чтобы мы в декабре завершили формирование правительства, — заявил руководитель республики.
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