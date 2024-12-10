Андрея Назарова предложили на на должность премьер-министра Башкирии

— Сегодня я направил на имя Константина Борисовича Толкачева (спикер парламента Башкирии — Прим. ред.) письмо согласования назначения Назарова Андрея Геннадьевича премьер-министром правительства республики. На мой взгляд, правительство в прошедший период работы вполне справилось со своими задачами, поэтому, Константин Борисович, я прошу рассмотреть и установить график, чтобы мы в декабре завершили формирование правительства, — заявил руководитель республики.