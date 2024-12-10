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Андрея Назарова предложили на на должность премьер-министра Башкирии

Хабиров предложил Андрея Назарова на пост премьер-министра Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой предложил Андрея Назарова на пост премьер-министра Башкирии.

— Сегодня я направил на имя Константина Борисовича Толкачева (спикер парламента Башкирии — Прим. ред.) письмо согласования назначения Назарова Андрея Геннадьевича премьер-министром правительства республики. На мой взгляд, правительство в прошедший период работы вполне справилось со своими задачами, поэтому, Константин Борисович, я прошу рассмотреть и установить график, чтобы мы в декабре завершили формирование правительства, — заявил руководитель республики.

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