На Солнце зафиксировали сильную вспышку

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сильную вспышку на Солнце высокого класса М зафиксировали ученые 10 декабря, сообщает Гелиогеофизическая служба «ИПГ».
«10 декабря в 09:48 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.4 продолжительностью 19 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.