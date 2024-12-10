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Хабиров озвучил имена кандидатов на посты вице-премьеров правительства Башкирии

К 19 декабря в Башкирии утвердят вице-премьеров местного правительства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе 10 декабря перечислил имена кандидатов на посты вице-премьеров регионального правительства.

Первыми замами премьер-министра республики предложено назначить Рустема Муратова (министр экономического развития) и Урала Кильсенбаева. Вице-премьерами станут:

— Азамат Абдрахманов (руководитель аппарата правительства);

— Рустем Газизов;

— Ирек Сагитов;

— Наталья Полянская (и.о. главы Минземиущества;

— Александр Шельдяев (и.о. главы Минпрома);

— Ильшат Фазрахманов (и.о. главы Минсельхоза).

Новых имен среди предложенных кандидатур нет — все перечисленные чиновники сейчас занимают такие же должности с приставкой исполняющих обязанности. Исключением из списка является только Наталья Полянская.

Хабиров попросил председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева изучить предложенные кандидатуры. К 19 декабря, по словам главы республики, должны быть назначены все вице-премьеры. Затем в кабмине утвердят глав профильных министерств, а значит, правительство республики будет полностью сформировано.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии предложил на должность премьер-министра республики Андрея Назарова, который занимает этот пост с 2020 года.

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