Хабиров озвучил имена кандидатов на посты вице-премьеров правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе 10 декабря перечислил имена кандидатов на посты вице-премьеров регионального правительства.
Первыми замами премьер-министра республики предложено назначить Рустема Муратова (министр экономического развития) и Урала Кильсенбаева. Вице-премьерами станут:
— Азамат Абдрахманов (руководитель аппарата правительства);
— Рустем Газизов;
— Ирек Сагитов;
— Наталья Полянская (и.о. главы Минземиущества;
— Александр Шельдяев (и.о. главы Минпрома);
— Ильшат Фазрахманов (и.о. главы Минсельхоза).
Новых имен среди предложенных кандидатур нет — все перечисленные чиновники сейчас занимают такие же должности с приставкой исполняющих обязанности. Исключением из списка является только Наталья Полянская.
Хабиров попросил председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева изучить предложенные кандидатуры. К 19 декабря, по словам главы республики, должны быть назначены все вице-премьеры. Затем в кабмине утвердят глав профильных министерств, а значит, правительство республики будет полностью сформировано.
Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии предложил на должность премьер-министра республики Андрея Назарова, который занимает этот пост с 2020 года.
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