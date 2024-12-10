На Шакшинском мосту в Уфе ожидаются два ограничения движения. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт сооружения. Для завершения устройства финишных слоев переходных зон деформационных швов будут поочередно перекрыты две полосы. Чтобы минимизировать неудобства, работы будут проводить ночью.
С 23:00 11 декабря до 04:00 12 декабря будет закрыта полоса в сторону Уфы, а с 23:00 12 декабря до 04:00 13 декабря — в сторону Шакши.
Власти города просят жителей и гостей Уфы учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.
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