Эксперт о водном туризме в Калининграде: Мы придумали два десятка маршрутов, но нам не хватает яхт

Мы придумали два десятка туристических маршрутов, нашли интересные места на воде, знаем, куда и зачем ходить, что рассказать и где показать с точки зрения туристического яхтинга, но мы столкнулись с двумя проблемами. Первая — не на чем ходить. Нет таких яхт, которые могли бы ходить. И вторая — их негде купить. Фонды, в том числе «Мой бизнес», могут выделить деньги под льготную ставку под проект, но яхты в магазине не купить, — рассказал Дмитрий Зарицкий.