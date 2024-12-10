Эксперт о водном туризме в Калининграде: Мы придумали два десятка маршрутов, но нам не хватает яхт

В регионе не хватает яхт для рекреационного туризма. Об этом в беседе с корреспондентом Калининград.Ru рассказал директор физкультурно-спортивного центра «Янтарный парус» Дмитрий Зарицкий.
Мы придумали два десятка туристических маршрутов, нашли интересные места на воде, знаем, куда и зачем ходить, что рассказать и где показать с точки зрения туристического яхтинга, но мы столкнулись с двумя проблемами. Первая — не на чем ходить. Нет таких яхт, которые могли бы ходить. И вторая — их негде купить. Фонды, в том числе «Мой бизнес», могут выделить деньги под льготную ставку под проект, но яхты в магазине не купить, — рассказал Дмитрий Зарицкий.
По словам яхтсмена, в России не хватает производителей маломерных судов. «Для меня очевидна проблема флота — нет отечественных верфей, которые могли бы строить востребованный маломерный флот. Сейчас в России научились строить небольшие моторные катера, начали клеить резиновые лодки, немного из пластика делают, но в принципе производства нет как такового. На пальцах одной руки можно перечислить российских производителей, которые строят туристические яхты», — подчеркнул эксперт.
Руководитель комиссии по яхтенному туризму в РСТ Анна Носова отмечала, что в Калининградской области есть все условия для морской и речной рекреации. По мнению эксперта, региону необходимо усиливать это направление.
Новые водные маршруты позволят перераспределять турпоток с морского побережья Калининградской области. По мнению экспертов, возрождение Е70 может стать толчком к развитию потенциала других территорий региона и повысит возвратность туристов.