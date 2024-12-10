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Прокуратура добилась закрытия сети ломбардов «Маяк» в Перми

Предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми по решению суда закрылась сеть ломбардов «Маяк». Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Комиссионным магазином в отсутствии лицензии осуществлялась деятельность по предоставлению потребительских займов. С гражданами заключались комиссионные договоры о предоставлении денежных средств под залог движимого имущества и процент комиссии», — уточнили детали дела в ведомстве.

Предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также ему запретили осуществлять ломбардную деятельность по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе.