Прокуратура добилась закрытия сети ломбардов «Маяк» в Перми

В Перми по решению суда закрылась сеть ломбардов «Маяк». Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Комиссионным магазином в отсутствии лицензии осуществлялась деятельность по предоставлению потребительских займов. С гражданами заключались комиссионные договоры о предоставлении денежных средств под залог движимого имущества и процент комиссии», — уточнили детали дела в ведомстве.
Предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также ему запретили осуществлять ломбардную деятельность по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе.