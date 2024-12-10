«Вместо срочной службы уехал в Польшу». 21-летнего жителя Минска судили за уклонение от призыва в армию

В сообщении говорится, что, будучи призывником, 21-летний минчанин в августе 2024 года должен был явиться в военкомат Октябрьского района, чтобы пройти медосвидетельствование. Однако до окончания призывной кампании житель Минска так и не пришел. На звонки он не отвечал, оправдательных документов не предоставил, так как вместе со своей матерью уехал в Польшу.