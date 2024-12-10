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«Вместо срочной службы уехал в Польшу». 21-летнего жителя Минска судили за уклонение от призыва в армию

Минчанин получил месяц ареста за уклонение от призыва в армию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин получил месяц ареста за уклонение от призыва в армию. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района.

В сообщении говорится, что, будучи призывником, 21-летний минчанин в августе 2024 года должен был явиться в военкомат Октябрьского района, чтобы пройти медосвидетельствование. Однако до окончания призывной кампании житель Минска так и не пришел. На звонки он не отвечал, оправдательных документов не предоставил, так как вместе со своей матерью уехал в Польшу.

Уточняется, что молодого человека под подпись предупреждали об уголовной и административной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву. В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело. Когда он вернулся в Беларусь, то был задержан. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич сказал, что суд признал минчанина виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу. Так, на основании части 1 статьи 435 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц.

Тем временем минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата полетел в Дубай.

Ранее в Беларуси ОМОН задержал троих иностранцев, которым грозит до 15 лет.

А еще жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию.