«Вместо срочной службы уехал в Польшу». 21-летнего жителя Минска судили за уклонение от призыва в армию

Минчанин получил месяц ареста за уклонение от призыва в армию. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района.
В сообщении говорится, что, будучи призывником, 21-летний минчанин в августе 2024 года должен был явиться в военкомат Октябрьского района, чтобы пройти медосвидетельствование. Однако до окончания призывной кампании житель Минска так и не пришел. На звонки он не отвечал, оправдательных документов не предоставил, так как вместе со своей матерью уехал в Польшу.
Уточняется, что молодого человека под подпись предупреждали об уголовной и административной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву. В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело. Когда он вернулся в Беларусь, то был задержан. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич сказал, что суд признал минчанина виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу. Так, на основании части 1 статьи 435 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц.
Тем временем минчанин может сесть в тюрьму за то, что вместо военкомата полетел в Дубай.
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