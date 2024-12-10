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В Прикамье судебные приставы изъяли у родителей больного ребенка

Причиной стал отказ родителей лечить сына с врожденным опасным заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае судебные приставы забрали полуторагодовалого ребенка у родителей, отказывающихся лечить его от опасного заболевания. Малыш не получал должного медицинского обеспечения и наблюдения, поэтому его передали органам опеки и попечительства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнительные документы об ограничении супругов в родительских правах поступили на исполнение в отдел судебных приставов. Причиной стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У мальчика врожденное заболевание, которое требует наблюдения врачей и регулярной терапии. Однако ни мать, ни отец за медицинской помощью не обращались, врачебные предписания не выполняли.

После решения суда о передаче ребенка под опеку родителей не удалось найти по месту жительства. Выяснилось, что родители намеренно стали скрываться, подвергая жизнь сына опасности.

Позже приставы и полиция установили примерный адрес местонахождения должников. В результате поквартирного обхода разыскиваемые были обнаружены. Ребенок передан органам опеки. Теперь ему будет оказана необходимая медицинская помощь.