В Прикамье судебные приставы изъяли у родителей больного ребенка

Исполнительные документы об ограничении супругов в родительских правах поступили на исполнение в отдел судебных приставов. Причиной стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У мальчика врожденное заболевание, которое требует наблюдения врачей и регулярной терапии. Однако ни мать, ни отец за медицинской помощью не обращались, врачебные предписания не выполняли.