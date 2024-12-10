Какая погода будет в Красноярске на новогоднюю ночь 31 декабря 2024?

В Красноярске на новогоднюю ночь ожидается тёплая погода, не исключён и небольшой снег. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru рассказал начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
«По предварительному прогнозу, на новогоднюю ночь ждём температуру в пределах от −13 градусов до −18 градусов. В целом достаточно тёплым будет праздничный день. Есть вероятность выпадения небольших осадков в виде снега», — рассказал Дмитрий Ульянов.
Синоптик подчеркнул, что погода ещё может измениться, так как прогноз пока носит предварительный характер. Более точные данные станут известны синоптикам в 20-х числах декабря.
По данным сервиса «Яндекс Погода», новогодняя ночь ожидается ещё более тёплая: в светлое и тёмное время суток обещают до −9 градусов с небольшим снегом. Аналогичную картину показывает и портал Gismeteo.
Если говорить о погоде на весь декабрь, то месяц ожидается весьма тёплым.