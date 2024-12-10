Какая погода будет в Красноярске на новогоднюю ночь 31 декабря 2024?

«По предварительному прогнозу, на новогоднюю ночь ждём температуру в пределах от −13 градусов до −18 градусов. В целом достаточно тёплым будет праздничный день. Есть вероятность выпадения небольших осадков в виде снега», — рассказал Дмитрий Ульянов.