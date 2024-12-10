Просит не сладости и обновки, а скальпель и бинты: Как сейчас живет девочка-медсестра с позывным Фиксик

«КП-Ростов-на-Дону» продолжает следить за судьбой 14-летней медсестры с позывным Фиксик. Раньше отважная девочка помогала врачам оперировать раненых в госпитале, а сейчас выхаживает в расположении бойцов.
В 13 лет девочка начала помогать хирургам в госпитале из архива героя публикации.
«ГРИША, ПРОСЫПАЙСЯ!».
Аня полюбила медицину в 13 лет, когда мама стала брать ее и сына к себе на работу. Поселок, в котором жила семья, сильно обстреливался, вот женщина и решила держать детей под присмотром.
Дарья трудилась сестрой-хозяйкой в больнице рядом с госпиталем. Каждый день ее дочь наблюдала, как врачи спасают раненых бойцов. А однажды призналась маме, что хотела бы посмотреть, как работают хирурги. Та передала просьбу дочери военному врачу, и он разрешил школьнице прийти в операционную.
В первый раз Аня появилась там в мамином белом халате.
Аня читает не только школьные учебники, но и медицинскую литературу Мария ГИЧЕНКО.
— Бойца звали Гриша, — рассказывала школьница корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». — Я помню, как его будили после наркоза: «Гриша, просыпайся!».
Видя интерес девочки, врач-травматолог разрешил ей обследовать и обработать рану другого бойца.
— Она была на ноге. Я делала все, как говорил доктор. Пропитала салфетку перекисью и промыла. Потом он показал, как удалить ножницами мертвую ткань — она была темная.
Так у медиков появилась маленькая помощница. Каждый делился с ней знаниями и опытом. Аня научилась дезинфицировать инструменты, накладывать гипс, обрабатывать и даже зашивать раны: тренировалась на свиной ножке.
Девочка, как губка впитывает все, чему учат ее врачи из архива героя публикации.
«МАЛЕНЬКАЯ И БЫСТРО РАБОТАЕШЬ».
Когда же в госпиталь привезли много раненых, девочка впервые осталась там с ночевкой. Смотрела, как хирурги проводят ампутацию, а позже начала им ассистировать.
— Была ночь, но мы еще не спали. Прибежал охранник. Сказал, что привезли двоих. Оба — тяжелые. Поэтому надо было их оперировать одновременно.
Медсестра спросила: «Сможешь встать за второй стол? Ты же все инструменты знаешь. Если растеряешься, помогу!». Девочка быстро надела стерильный халат, шапку, маску, перчатки и стала ждать, когда пациента введут в наркоз. В тот день она трудилась как настоящая операционная медсестра.
Однажды Аня подавала инструменты хирургу из Дагестана. И тот неожиданно сказал: «Будешь Фиксиком!».
— Почему? — удивилась школьница.
— Маленькая и быстро работаешь, — улыбнулся тот.
Так у маленькой помощницы появился позывной — в честь мультяшного персонажа. Только тот чинил сломавшуюся технику, а она — «людей».
Про Аню сняли не один репортаж. из архива героя публикации.
БОЙЦЫ СКИДЫВАЮТСЯ НА ЖИЛЬЕ.
Семью Фиксика поддерживают волонтеры группы «Za Vеру» — супруги Николай и Светлана Окуловы из Матвеево-Курганского района Ростовской области. Именно они и рассказали «КП-Ростов-на-Дону» про юную медсестру.
После публикации многие люди захотели поддержать удивительную девочку. Читатели передали для Ани и ее младшего брата два ноутбука, чтобы дети могли заниматься в школе дистанционно. А некоторые решили перечислить денежные средства — на них волонтеры купили семье телевизор — прежний пострадал во время обстрелов.
Про Аню был снят не один репортаж. А еще военные корреспонденты организовали для нее, брата и мамы поездку в Санкт-Петербург. Там девочка не только ходила по экскурсиям, но и встретилась с врачом, который был ее наставником в полевом госпитале. Хирург взял над ней шефство и обещал помочь с поступлением в медицинский вуз,
— Дарье с детьми пришлось уехать из родного поселка. Он практически разрушен, — рассказал Николай Окулов. — Бойцы скидываются и снимают им квартиру в одном из районов Донецка. Несмотря на то, что и там случаются прилеты, аренда жилья обходится в 20 тысяч рублей. Дарья в одиночку такую сумму не потянет.
Семье Фиксика пришлось переехать на съемную квартиру, так как дома оставаться было опасно Мария ГИЧЕНКО.
Аня вместе с мамой навещает военнослужащих в расположении — многие долечиваются там после госпиталя. Девочка обрабатывает раны, делает перевязки, проверяет, пьют ли подопечные назначенные врачом препараты.
Николая и Светлана продолжают возить гуманитарную помощь бойцам, врачам и мирным жителям, включая семью Фиксика. Вот только девочка просит не сладости и обновки, а скальпели и бинты.
Девочка продолжает заботиться о бойцах, которые долечиваются после госпиталя в своем расположении из архива героя публикации.