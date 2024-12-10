Просит не сладости и обновки, а скальпель и бинты: Как сейчас живет девочка-медсестра с позывным Фиксик

Про Аню был снят не один репортаж. А еще военные корреспонденты организовали для нее, брата и мамы поездку в Санкт-Петербург. Там девочка не только ходила по экскурсиям, но и встретилась с врачом, который был ее наставником в полевом госпитале. Хирург взял над ней шефство и обещал помочь с поступлением в медицинский вуз,