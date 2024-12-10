Мама тяжелобольного 14-летнего школьника из Калининграда победила в суде областной минздрав

«Речь идёт о затратах за 2021−2023 годы, — рассказала Ирина Александровна. — Но это неполная сумма: я не ожидала, что придётся доказывать чиновникам свою правоту, поэтому удалось восстановить лишь часть чеков. Плюс я потребовала выплатить компенсацию морального ущерба. Минздрав очень сопротивлялся этому. По мнению чиновников, раз мы добровольно покупали лекарства, ни о каком моральном ущербе говорить нельзя. В итоге суд первой инстанции принял решение в нашу пользу. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Единственное — министерство здравоохранения освободили от уплаты госпошлины».