Мама тяжелобольного 14-летнего школьника из Калининграда победила в суде областной минздрав

Мама 14-летнего Матвея, страдающего муковисцидозом, смогла победить в областном суде региональный минздрав. Об этом Ирина Чеканова сообщила «Клопс».
Ведомство выдавало мальчику вместо оригинального импортного препарата отечественный аналог. От него возникала сильная побочка, грозящая гибелью.
Матери пришлось самой покупать нужное лекарство, позволяющее сгладить симптомы неизлечимого генетического заболевания. Ирина подала на минздрав в суд, требуя компенсировать расходы.
«Речь идёт о затратах за 2021−2023 годы, — рассказала Ирина Александровна. — Но это неполная сумма: я не ожидала, что придётся доказывать чиновникам свою правоту, поэтому удалось восстановить лишь часть чеков. Плюс я потребовала выплатить компенсацию морального ущерба. Минздрав очень сопротивлялся этому. По мнению чиновников, раз мы добровольно покупали лекарства, ни о каком моральном ущербе говорить нельзя. В итоге суд первой инстанции принял решение в нашу пользу. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Единственное — министерство здравоохранения освободили от уплаты госпошлины».
Ирина Чеканова намерена получить компенсацию и за покупку лекарств в 2024 году: «Я уже опытная мамаша — собрала все чеки. Прокуратура готовит иск в суд о компенсации затрат в этом году. Спасибо надзорному ведомству за поддержку».
Оригинальный препарат позволяет Матвею вести практически полноценную жизнь. На днях мальчику исполнилось 14 лет. Он активно занимается спортом. Недавно Матвей принял участие в областном первенстве по адаптивному плаванию, завоевав бронзовую и золотую медали за дистанции 50 метров вольным стилем и на спине.
По словам матери, победа над чиновниками минздрава далась ей тяжело: «Доказывание своей правоты накладывает большой отпечаток на здоровье. Затраты на посещение врачей и приобретение препаратов для меня лично встали в круглую сумму. Мне непонятно, почему вместо того, чтобы заниматься ребенком, я выбиваю лекарства, хожу по судам. Ребёнку и так выпала нелёгкая судьба».
Матвей Чеканов, страдающий муковисцидозом, с начала 2024 года не получает положенных лекарств. В октябре после вмешательства прокуратуры мальчику выдали необходимые препараты на три месяца.