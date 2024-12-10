Водителям сообщили об ограничении движения в Алматы

Стало известно, что в Алматы ограничат движение в связи с матчем «Астана» — «Челси» 12 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Время ограничений: с 18:30 до 00:00.
Перекрытые участки:
- проспект Абая: от улицы Байтурсынова до Муканова;
- улица Сатпаева: полностью перекрыта от улицы Байтурсынова до Байзакова.
Патрулирование: на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.
«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание», — говорится в сообщении.