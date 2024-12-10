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Водителям сообщили об ограничении движения в Алматы

Наряды патрульной полиции выставят в связи с этим.

Стало известно, что в Алматы ограничат движение в связи с матчем «Астана» — «Челси» 12 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Время ограничений: с 18:30 до 00:00.

Перекрытые участки:

  • проспект Абая: от улицы Байтурсынова до Муканова;
  • улица Сатпаева: полностью перекрыта от улицы Байтурсынова до Байзакова.

Патрулирование: на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание», — говорится в сообщении.