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Петербуржских собак внесут в реестр домашних животных

В обозримом будущем россиян заставят чипировать и заносить в единых реестр сведения о своих домашних питомцах.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь это касается собак. Петербургская инициатива уже получила одобрение Совета законодателей и рекомендацию внести документ на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Идею сделать общероссийский реестр домашних животных предложил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. С коллегами из комиссии по экологии и природопользованию были разработаны изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

«В законопроекте есть понятие единого реестра домашних животных — это государственная автоматизированная информационная система, где собраны сведения о питомцах и их владельцах. Ее ведет федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора. Сейчас в закон намерены добавить новую статью 13_1 о реестре и установить, что домашних животных нужно маркировать и вносить в единый реестр», — говорится в публикации.

Вступление документа в силу на территории РФ запланировано на 1 января 2026 года. При этом формально касается всех домашних животных, а не только собак.

Многие депутаты поддерживают нововведение, отмечая, что это позволит решить проблему с безнадзорными собаками и позволит наказывать безответственных хозяев.

флора и фауна
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