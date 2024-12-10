Петербуржских собак внесут в реестр домашних животных

«В законопроекте есть понятие единого реестра домашних животных — это государственная автоматизированная информационная система, где собраны сведения о питомцах и их владельцах. Ее ведет федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора. Сейчас в закон намерены добавить новую статью 13_1 о реестре и установить, что домашних животных нужно маркировать и вносить в единый реестр», — говорится в публикации.