Подачу холодной воды ограничили в одном из районов Ростова-на-Дону

С утра 10 декабря на нескольких улицах Ростова-на-Дону временно ограничили подачу холодной воды. Ресурс не поступает в краны из-за порыва, информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.
Дефект коммуникаций произошел на проспекте Михаила Нагибина. После этого отключение затронуло дома, расположенные в границах Михаила Нагибина — Обуховского — Ленина — Нансена — Турмалиновской.
Сейчас порыв устраняют специалисты АО «Ростовводоканал». Ориентировочно, работы планируют завершить до 5 утра 11 декабря 2024 года.