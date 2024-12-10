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Подачу холодной воды ограничили в одном из районов Ростова-на-Дону

В Ростове из-за порыва на улице Нансена ограничили подачу воды.
Источник: Комсомольская правда

С утра 10 декабря на нескольких улицах Ростова-на-Дону временно ограничили подачу холодной воды. Ресурс не поступает в краны из-за порыва, информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.

Дефект коммуникаций произошел на проспекте Михаила Нагибина. После этого отключение затронуло дома, расположенные в границах Михаила Нагибина — Обуховского — Ленина — Нансена — Турмалиновской.

Сейчас порыв устраняют специалисты АО «Ростовводоканал». Ориентировочно, работы планируют завершить до 5 утра 11 декабря 2024 года.